بعد قناة السويس .. سفينة تابعة لشركة إيفرغرين تجنح قبالة السواحل الأمريكية

تستمر الجهود التي تبذلها السلطات الأمريكية لإزاحة سفينة حاويات يبلغ طولها 334 متراً علقت قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعد نحو عام من إغلاق سفينة أخرى تديرها الشركة نفسها، لممر قناة السويس المصرية، لمدة 6 أيام، ما تسبب في آثار مضاعفة على التجارة العالمية.

وقال خفر السواحل الأمريكي، إنه يعمل مع وزارة البيئة في ولاية ماريلاند لإعادة تعويم السفينة "إيفر فوروارد" التي ترفع علم هونغ كونغ، بعد أن جنحت في خليج تشيسابيك، بالقرب من قناة كريجيل، قبالة بالتيمور بولاية ماريلاند.

وأضاف أنه وفقاً لجدولها الزمني، انطلقت السفينة من بالتيمور، الأحد، وكان من المقرر أن تصل إلى نورفولك بولاية فرجينيا، الخميس، قبل أن تنطلق إلى نيويورك ثم قناة بنما.

وأوضح خفر السواحل أنه تلقى لأول مرة تقارير تفيد بأن السفينة علقت في الساعة 9 مساءً الأحد بالتوقيت المحلي، وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى أي إصابات أو تلوث أو أضرار لحقت بالسفينة نتيجة الجنوح.

ويأتي هذا الحادث بعد مرور عام تقريبًا على إغلاق سفينة أخرى تشغلها نفس الشركة قناة السويس، عندما علقت هناك لستة أيام.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الشركة المشغّلة لسفينة الحاويات العالقة بأميركا هي "إيفر غرين" البحرية التايوانية، التي تدير أيضًا سفينة تحمل اسم "إيفر غيفن"، وعلقت في قناة السويس خلال آذار/مارس 2021.

وعرقل جنوح السفينة هناك حركة المرور في أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا.

المصدر:يونيوز