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ايران لن تسمح بتحوّل كردستان الى قاعدة اسرائيلية

وفي الختام شدد مسجدي على عدم السماح بتحوّل كردستان العراق الى قاعدة اسرائيلية في المنطقة.
رمز الخبر: ۶۴۳۹۳
تأريخ النشر: 15 March 2022

أكد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، اليوم الاثنين، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه، لكنها لن تسمح بتحوّل كردستان العراق الى قاعدة اسرائيلية في المنطقة.

و ان السفير الايراني لدى بغداد، ايرج مسجدي، قال في تصريح له اليوم الاثنين: "الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه والهجوم الصاروخي الأخير على أربيل لم يكن ضد السيادة العراقية بل استهدف الصهاينة ومركزهم التجسسي لمواجهة ايران".

وأضاف مسجدي ان هذا الهجوم يشبه الهجوم الذي نُفذ على قاعدة عين الأسد ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني وهو ايضا لم يستهدف السيادة العراقية وانما الأمريكان الذي نفذوا عملية اجرامية ضدنا على الاراضي العراقية .

وأردف السفير الايراني: "لايمكن ان نتنازل عن أمننا وقد نبّهنا وحذرنا مسؤولي اقليم كردستان مرارا وتكرارا"، مجدداً مطالب دعوته لكردستان بمنع نشاط الاسرائيليين الذي يستهدف أمن ايران، ومؤكداً على قيام ايران بذلك إن لم تنجح.

وفي الختام شدد مسجدي على عدم السماح بتحوّل كردستان العراق الى قاعدة اسرائيلية في المنطقة.

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