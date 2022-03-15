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عبد اللهيان يبحث مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات محادثات فيينا

وعبر البوسعيدي خلال الاتصال الهاتفي عن أمله بالتوصل إلى اتفاق نهائي في محادثات فيينا، يحقق مصلحة كافة الأطراف.
رمز الخبر: ۶۴۳۹۲
تأريخ النشر: 15 March 2022

بحث وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين واخر التطورات الدولية والاقليمية واخر المستجدات في محادثات فيينا.

ویذکر ان وزيرا خارجية ايران وسلطنة عُمان ناقشا خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين ، والتطورات الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات في أوكرانيا.

وقال عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي: "محادثات فيينا لم تتوقف، ولكن بالتنسيق مع منسق الاتحاد الأوروبي، تم اخذ استراحة قصيرة في مسار المفاوضات، ويواصل كبير المفاوضين الإيرانيين العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم"، مؤكداً ان حل ما تبقى من القضايا المتعلقة بالخطوط الايرانية الحمراء مرتبط بإرادة الجانب الأمريكي ورغبته بعدم إضاعة الوقت.

وشدد وزير الخارجية الايراني على ان الجمهورية الإسلامية جادة للغاية في التوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم.

ومن جهته، أشاد وزير الخارجية العماني بالعلاقات الإيجابية بين البلدين، معرباً عن تقديره للمواقف المنطقية لايران، وذكر أن سلطنة عمان درست دائما الحوار والتفاوض في مجال حل الأزمات المختلفة، وتتخذ خطوات نحو احلال السلام.

وعبر البوسعيدي خلال الاتصال الهاتفي عن أمله بالتوصل إلى اتفاق نهائي في محادثات فيينا، يحقق مصلحة كافة الأطراف.

وفي الختام أكد وزراء الخارجية في هذه المحادثة على استمرار المشاورات فيما بينهم حول مختلف القضايا.

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عبد اللهيان يبحث مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات محادثات فيينا
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