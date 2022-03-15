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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعه في فلسطين

ان قوات الاحتلال الصهيوني شنت فجر يوم الإثنين حملة اعتقالات واسعة، طالت عدداً من المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين.
رمز الخبر: ۶۴۳۹۱
تأريخ النشر: 15 March 2022

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الإثنين 14 مارس 2022 حملة اعتقالات واسعة، طالت عدداً من المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين.

ویذکر ان قوات الاحتلال الصهيوني شنت فجر يوم الإثنين حملة اعتقالات واسعة، طالت عدداً من المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين.

وعرف من بين المعتقلين اليوم الإثنين ١٤/٣/٢٠٢٢

١. المحرر أحمد قاسم الشيخ- مراح رباح جنوب بيت لحم

٢. خليل قاسم الشيخ- مراح رباح

٣. عباس محمد شحادة- بيت لحم

٤. عنان أبو مطاوع- طوباس

٥. المحرر عودة الحروب- دير سامت جنوب الخليل

٦. براء جودت الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٧. المحرر طارق ادعيس- الخليل

٨. مهند منير ملحم- عنبتا قرب طولكرم

٩. محمد طارق ملحم- عنبتا

١٠. المحرر يحيى صالح العمور- يطا جنوب الخليل

١١. منذر مهانية- يطا

١٢. المحرر أيمن أبو عواد- السموع جنوب الخليل.

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