النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

حزب الدعوة الاسلامية العراقية تدين السعودية على الجرائمها اللانسانية

نتطلع الى ان تتعزز الحريات والحقوق في المملكة وعدم تكرار مثل هذه الممارسات والافعال المريعة بحق الشباب المؤمن الذي يحب بلده ويبجل اهل بيت نبيه.
رمز الخبر: ۶۴۳۸۹
تأريخ النشر: 15 March 2022

أدان حزب الدعوة الاسلامية العراقية الاعدامات على الهوية الدينية والثقافية او الطائفية لانها امر يتقاطع مع قيم وتعاليم الاسلام ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية وتعد جرائم ضد الانسانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان حزب الدعوة الاسلامية العراقية خلال بيان جريمة آل سعود في إعدام 81 مظلوما في السعودية .

نص البيان فيما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

صدق الله العلي العظيم

اقدمت السلطات السعودية على اعدام اكثر من ٨١ مسلما منهم ٤١ من شيعة اهل البيت المظلومين لاعتناقهم اراء ومواقف فكرية وثقافية مخالفة لتوجهات الحكم في هذه البلاد.

ونحن اذ ندين ونستنكر الاعدامات على الهوية الدينية والثقافية او الطائفية لانها امر يتقاطع مع قيم وتعاليم الاسلام ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية وتعد جرائم ضد الانسانية.

نتطلع الى ان تتعزز الحريات والحقوق في المملكة وعدم تكرار مثل هذه الممارسات والافعال المريعة بحق الشباب المؤمن الذي يحب بلده ويبجل اهل بيت نبيه.

وبهذه المناسبة نعزي صاحب العصر والزمان ومراجع الدين العظام خصوصا المرجع الاعلى السيد علي السيستاني وجميع المسلمين في الحجاز وخصوصا اهالي وذوي الشهداء رحمهم الله وجميع محبي واتباع اهل بيت النبوة عليهم السلام .

ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صفي الدين: سنحبط الأوهام الأميركية المحرضة في لبنان
ايران لن تسمح بتحوّل كردستان الى قاعدة اسرائيلية
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات محادثات فيينا
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعه في فلسطين
النظام السعودي يتقمّص كذباً دور الحاكم الاسلامي وهو في الواقع يخدم الاستكبار والصهيونية
حزب الدعوة الاسلامية العراقية تدين السعودية على الجرائمها اللانسانية
وزير الاقتصاد الإيراني يؤكد زيادة عائدات النفط رغم الحظر
الحرس الثوري الاسلامي يلقي القبض على شبكة تجسس للموساد
بيان الحوزة العلمية البحرينية في قم المقدسة ضد نظام آل سعود
أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى موسكو
وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية ازدادت في أصعب ظروف الحظر
استهداف مركزي تدريب للموساد ومحيط القنصلية الأمريكية في أربيل
الإعدام الجماعي الأخير في السعودية يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي
إدانات واسعة لحملة إعدامات نفذتها السلطات السعودية
المستشار الثقافي الايراني: أقول للشعب اللبناني مازلنا وسنبقى معكم كما كنا دائماً
مفهوم: بناء الثقة
وقفة احتجاجية امام السفارة السعودية في لندن تنديدا بإعدام الرياض لعشرات الناشطين
مشاهد من محيط مقر الموساد في اربيل الذي استهدفته صوارخ الحرس الثوري الدقيقية
الشيخ الكعبي يبارك الرد الإيراني في أربيل على جرائم الصهاينة المتكررة
ساليفان: مقتل صحافي أمريكي في أوكرانيا أمر مروع ونعمل بكثافة لفرض عواقب وخيمة على بوتين
خطيب زادة: الاعدام والعنف المنفلت ليسا السبيل لحل الازمات المصطنعة ذاتيا
جدل أوروبي واسع: الناتو لم يلتزم باتفاقه مع روسيا
شمخاني: الاعتماد على الشرق والغرب لا يوفر حقوق وامن الشعب الايراني
قيادي فلسطيني: قرار قصف مقر الموساد قرار استراتيجي له ما بعده
معرض الكتاب يختتم اعماله في بيروت
أين كنتم حينما قصف الأمريكي والصهيوني القوات العراقية ومخازن الأسلحة
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
تكرار أي عمل شرير سيواجه رداً قاسياً ومدمراً
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: الولايات المتحدة تعمل بشتى الطرق لضرب المقاومة