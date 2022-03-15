وزير الاقتصاد الإيراني يؤكد زيادة عائدات النفط رغم الحظر

"ان عوائد الحكومة خلال الاشهر الـ 11 من العام الايراني الجاري بلغت 714 تريليون تومان من ضمنها اقل من 100 تريليون عوائد نفطية".

کشف وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي عن تحقيق رقم قياسي في صادرات النفط رغم الحظر وزيادة الصادرات غير النفطية خلال الاشهر الاخيرة في ظل الحكومة الايرانية الثالثة عشر.

ویذکر ان وزير الاقتصاد والمالية الايراني، احسان خاندوزي، ستعرض في تصريح له لصحيفة "ايران" الظروف الاقتصادية للبلاد واهم التغييرات الحاصلة بعد تسلم الحكومة الحالية مهامها في البلاد منذ نحو 6 اشهر.

وبيّن خاندوزي ان مهمة الوزارة تمثلت بعد استلامها مهام الامور في التمويل ومعالجة العجز في الموازنة والحد من التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

واضاف: انه ومنذ تسلم الحكومة زمام الامور تحققت زيادة في صادرات النفط بنسبة ما بين 40 الى 50 بالمائة ونظرا لزيادة اسعار النفط في الاسواق العالمية فقد بلغت عوائدنا النفطية الضعف، اي ان زيادة في الصادرات وكذلك العوائد تحققت خاصة بعد ازمة اوكرانيا في الوقت الذي سعت الحكومة للسيطرة على نفقاتها.

وتابع: "ان عوائد الحكومة خلال الاشهر الـ 11 من العام الايراني الجاري بلغت 714 تريليون تومان من ضمنها اقل من 100 تريليون عوائد نفطية".

واردف: "ان الحظر عنصر مؤثر سلبيا لكنه لم يحدد في الوقت الحاضر سقف تحليق اقتصاد البلاد اذ بلغ حجم التجارة الخارجية الايرانية خلال الاشهر الـ 11 الاخيرة نحو 90 مليار دولار".