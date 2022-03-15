النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

بيان الحوزة العلمية البحرينية في قم المقدسة ضد نظام آل سعود

وجاء في ختام البيان: نتقدم بالتعازي الى عوائل الشهداء ونسأل الله الرحمة وعلو الدرجات لشهدائنا الابرار.
رمز الخبر: ۶۴۳۸۶
تأريخ النشر: 15 March 2022

اصدرت الحوزة العلمية البحرينية في قم المقدسة بيانا اعربت فيه عن تعازيها لصاحب العصر والزمان (عج)، مراجع الدين، العلماء الاسلام لاسيما ولي امر المسلمين (دام ظله)، الامة الاسلامية وجميع احرار العالم بمناسبة استشهاد كوكبة من شيعة القطيف على يد نظام آل سعود المجرم.

ویذکر انه جاء في البيان ان العمل الاجرامي للنظام السعودي الظالم على اعدام اربعين مظلوم من احبتنا في القطيف يكشف عن عمق النظام الدموي السعودي الذي اوغل في الدماء ولن يجني من ذلك إلا الخزي والعار.

واكد علماء البحرين على ان الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، كما اعلنوا عن استنكارهم لهذا العمل الجبان بحق الابرياء والى الله المشتكى.

وجاء في ختام البيان: نتقدم بالتعازي الى عوائل الشهداء ونسأل الله الرحمة وعلو الدرجات لشهدائنا الابرار.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صفي الدين: سنحبط الأوهام الأميركية المحرضة في لبنان
ايران لن تسمح بتحوّل كردستان الى قاعدة اسرائيلية
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات محادثات فيينا
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعه في فلسطين
النظام السعودي يتقمّص كذباً دور الحاكم الاسلامي وهو في الواقع يخدم الاستكبار والصهيونية
حزب الدعوة الاسلامية العراقية تدين السعودية على الجرائمها اللانسانية
وزير الاقتصاد الإيراني يؤكد زيادة عائدات النفط رغم الحظر
الحرس الثوري الاسلامي يلقي القبض على شبكة تجسس للموساد
بيان الحوزة العلمية البحرينية في قم المقدسة ضد نظام آل سعود
أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى موسكو
وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية ازدادت في أصعب ظروف الحظر
استهداف مركزي تدريب للموساد ومحيط القنصلية الأمريكية في أربيل
الإعدام الجماعي الأخير في السعودية يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي
إدانات واسعة لحملة إعدامات نفذتها السلطات السعودية
المستشار الثقافي الايراني: أقول للشعب اللبناني مازلنا وسنبقى معكم كما كنا دائماً
مفهوم: بناء الثقة
وقفة احتجاجية امام السفارة السعودية في لندن تنديدا بإعدام الرياض لعشرات الناشطين
مشاهد من محيط مقر الموساد في اربيل الذي استهدفته صوارخ الحرس الثوري الدقيقية
الشيخ الكعبي يبارك الرد الإيراني في أربيل على جرائم الصهاينة المتكررة
ساليفان: مقتل صحافي أمريكي في أوكرانيا أمر مروع ونعمل بكثافة لفرض عواقب وخيمة على بوتين
خطيب زادة: الاعدام والعنف المنفلت ليسا السبيل لحل الازمات المصطنعة ذاتيا
جدل أوروبي واسع: الناتو لم يلتزم باتفاقه مع روسيا
شمخاني: الاعتماد على الشرق والغرب لا يوفر حقوق وامن الشعب الايراني
قيادي فلسطيني: قرار قصف مقر الموساد قرار استراتيجي له ما بعده
معرض الكتاب يختتم اعماله في بيروت
أين كنتم حينما قصف الأمريكي والصهيوني القوات العراقية ومخازن الأسلحة
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
تكرار أي عمل شرير سيواجه رداً قاسياً ومدمراً
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: الولايات المتحدة تعمل بشتى الطرق لضرب المقاومة