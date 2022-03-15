بيان الحوزة العلمية البحرينية في قم المقدسة ضد نظام آل سعود

وجاء في ختام البيان: نتقدم بالتعازي الى عوائل الشهداء ونسأل الله الرحمة وعلو الدرجات لشهدائنا الابرار.

اصدرت الحوزة العلمية البحرينية في قم المقدسة بيانا اعربت فيه عن تعازيها لصاحب العصر والزمان (عج)، مراجع الدين، العلماء الاسلام لاسيما ولي امر المسلمين (دام ظله)، الامة الاسلامية وجميع احرار العالم بمناسبة استشهاد كوكبة من شيعة القطيف على يد نظام آل سعود المجرم.

ویذکر انه جاء في البيان ان العمل الاجرامي للنظام السعودي الظالم على اعدام اربعين مظلوم من احبتنا في القطيف يكشف عن عمق النظام الدموي السعودي الذي اوغل في الدماء ولن يجني من ذلك إلا الخزي والعار.

واكد علماء البحرين على ان الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، كما اعلنوا عن استنكارهم لهذا العمل الجبان بحق الابرياء والى الله المشتكى.

وجاء في ختام البيان: نتقدم بالتعازي الى عوائل الشهداء ونسأل الله الرحمة وعلو الدرجات لشهدائنا الابرار.