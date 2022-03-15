الإعدام الجماعي الأخير في السعودية يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي

وأن الحكومة السعودية لا تستطيع استغلال العناوين الرئيسية المعتادة من اجل التغطية على الاضطرابات السياسية والقضائية وقمع ابناء الشعب.

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الاعدام الجماعي الاخير في السعودية بانه اجراء غير انساني يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي و الإجراءات القانونية المعتمدة مؤكدا عدم مراعاة الإجراءات القضائية العادلة في هذا الاجراء.

ویذکر ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده وفي رده على الاعدام الجماعي الاخير في السعودية وصف بانه اجراء غيرانساني يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي و الإجراءات القانونية المعتمدة مؤكدا عدم مراعاة الإجراءات القضائية العادلة في هذا الاجراء.

وشدد خطيب زاده على أن عمليات الإعدام والعنف الجامح ليست حلا للازمات التي اوجدتها ( السعودية ) لنفسها، وأن الحكومة السعودية لا تستطيع استغلال العناوين الرئيسية المعتادة من اجل التغطية على الاضطرابات السياسية والقضائية وقمع ابناء الشعب.

وأشار خطيب زاده إلى المعايير المزدوجة التي تنتهجها الدول الغربية واستخدامها لمفهوم حقوق الإنسان كأداة ، منددا بصمت وتقاعس الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان ازاء مثل هذه الاجراءات ،معتبرا ذلك بانها علامة على نفاق هذه الدول في الانتهاز السياسي لمفهوم حقوق الإنسان من اجل تحقيق اطماعهم السياسية واستخدامه ضد الدول المستقلة.