متحدث باسم حماس عن القدس: لن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي أمام الدعوات لاقتحام الاقصى

ندد المتحدث باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة بدعوة المستوطنين في كيان الاحتلال الاسرائيلي لاقتحام المسجد الاقصى.

واضاف في تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم الاثنين: هذا التنادي من قبل قطعان المستوطنين لاقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك ليس بالجديد.

وتابع: الشعب الفلسطيني واجه هذه الاقتحامات والمقاومة الفلسطينية تجابه هذه الاقتحامات في كل مرة وتعد الاحتلال بأن المسجد الأقصى لن يبقى وحيدا. فهذه الاقتحامات دائما ما كانت مرفوضة رفضا قاطعا.

واعلن ان "فصائل المقاومة على رأسها حركة حماس، طالبات شعبنا الفلسطيني وأهلنا في بيت المقدس التصدي لهذه الاقتحامات".

وختم بالقول: كما أن الاحتلال في كل مرة تصل إليه الرسالة أن مثل هذه الأعمال هي صواعق تفجير، ولن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأفعال.