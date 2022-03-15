الجهاد: استكمال تطبيع المغرب مدان ويؤكد الانحياز الرسمي للكيان الصهيوني

اعتبر المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب ان تدشين المغرب امس الأحد خط الرحلات الجوية بينها وبين الكيان الصهيوني، هو خطوة تطبيعية مدانة ومستنكرة وهي تأتي لتؤكد الانحياز الرسمي المغربي للكيان الصهيوني.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار، اليوم الاثنين، أضاف شهاب "نشيد بمواقف الشعب المغربي ولا يمكن أن يتحمل شعبها جريرة هذه الجرائم التي يرتكبها النظام الذي يطبع علاقاته ويقيم تحالفات أمنية واقتصادية وسياسية مع العدو الصهيوني".

وتابع شهاب "مواقف الشعب المغربي مواقف أصيلة، لكن النظام الحاكم في المغرب اليوم يدل كل يوم بهذه الخطوة وبغيرها من الخطوات على انحيازه التام للكيان الصهيوني".