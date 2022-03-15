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السيد الحوثي يلتقي وفدا من قبائل الزاهر ويؤكد: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار

التقى قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي اليوم الاثنين، وفدا من قبائل الزاهر في محافظة البيضاء.
رمز الخبر: ۶۴۳۷۷
تأريخ النشر: 14 March 2022

وفي اللقاء، دعا السيد الحوثي لتعزيز وتقوية الأمن والاستقرار في محافظة البيضاء والتعاون بين الأهالي والدولة.

وحث على تثبيت الصلح العام ومنع الثارات وحلها وديا من قبل الوجاهات.

وأوضح السيد الحوثي أنه ومنذ بداية العدوان وإلى اليوم يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار، لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته.

وأشار قائد أنصار الله إلى أن العدوان صنع معاناة كبيرة لشعبنا في الحصول على المشتقات النفطية وإن وصلت فبأسعار مرتفعة.

وأكد قائلا، "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار".

وأوضح أنه "علينا أن نسعى جميعا للتصدي لكل محاولات التفرقة، وأن نسعى نحو الأخوة والاعتصام"، مضيفا "نمد يد الإخاء والتعاون والتفاهم لكل أبناء شعبنا".

ولفت السيد الحوثي إلى أن السلطات السعودية والإماراتية لديها تحالفات معلنة مع أمريكا وإسرائيل.

المصدر:يونيوز

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السيد الحوثي يلتقي وفدا من قبائل الزاهر ويؤكد: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار
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