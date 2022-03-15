السفارة الايرانية في صنعاء تحيي يوم اللغة الفارسية في العالم

نظمت كلية اللغات في جامعة صنعاء ومؤسسة بنياد سعدي لتعليم اللغة الفارسية في العالم، فعالية احتفائية بمناسبة يوم اللغة الفارسية، وذلك بالتعاون مع السفارة الايرانية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات "الأسبوع الثقافي للغات الإنسانية"، الذي تقيمه كلية اللغات بجامعة صنعاء تحت شعار "اللغات جسر بين الثقافات".

وألقى مسؤول العلاقات بالسفارة الايرانية بصنعاء الدكتور فؤاد المالكي كلمة في الفعالية ذكّر فيها بتاريخ العلاقات اليمنية الإيرانية، مؤكداً اعتزاز إيران بوجود علاقات متينة بين شعبي البلدين.

كما أثنى المالكي على القائمين على الفعالية من رئاسة جامعة صنعاء وعمادة كلية اللغات وقسم اللغة الفارسية، لافتاً إلى أن اللغة الفارسية ليست لغة حصرية على إيران فقط وأن الدول المجاورة لإيران هي أيضاً تتحدث باللغة الفارسية كأوزباكستان وأجزاء واسعة من باكستان وأفغانستان والهند.

وقد افتتح الفعالية الاحتفائية بيوم اللغة الفارسية عميد كلية اللغات الدكتور محمد الناصر الذي أكد على أن اللغة الفارسية من أوائل اللغات التي دُرّست في كلية اللغات بجامعة صنعاء منذ افتتاح الكلية عام 1997، حيث كانت تُدرس كمادة أساسية ضمن قسم اللغة العربية والترجمة، ثم في العام 2007 افتتح بشكل رسمي قسم خاص باللغة الفارسية في كلية اللغات وأن التدريس فيها تعثّر بسبب عدم وجود الكادر اللازم وأن استئناف التدريس من جديد تم في العام 2015.

كما أقيم خلال الفعالية معرض احتوى على منتوجات إيرانية ولوحات فنية وصور عكست طبيعة التنوع الثقافي والعرقي الذي تتميز به الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تضمنت فقرات الحفل عرضاً مرئياً عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبرز معالمها التاريخية والسياحية وثقافاتها المتعددة والمختلفة من معظم مناطق إيران.

وشهد الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة منها تكريم خريجي الدفعات الثلاث من قسم اللغة الفارسية، وتكريم جامعة صنعاء للسفارة الإيرانية بدرع الجامعة، وتكريم السفارة الإيرانية لكادر كلية اللغات وقسم اللغة الفارسية بالإضافة لتكريم، وعروضاً فنية استعراضية لرقصة البرعة اليمنية التي قدمتها فرقة فنية، وعروضاً شعرية باللغتين الفارسية والعربية قدمها عدد من طلاب قسم اللغة الفارسية.

المصدر:يونيوز