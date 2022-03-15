أردوغان: سنواصل جهودنا دون كلل لإرساء وقف إطلاق نار دائم بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده ستواصل جهودها دون كلل للتوصل لتهدئة دائمة بين روسيا وأكرانيا.

أردوغان وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب لقائهما في أنقرة، قال: "سنواصل جهودنا دون كلل لإرساء وقف إطلاق نار دائم بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "في الوقت الذي نتخذ فيه إجراءات تتعلق بأمن أوروبا اتفقنا مع المستشار الألماني على تسريع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للحرب الروسية الأوكرانية".

وعلى صعيد العلاقات التجارية مع برلين، أشار الرئيس أردوغان إلى أن "حجم التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا بلغ نحو 38 مليار دولار في 2020 وتجاوز 41 مليار دولار في 2021".

وأكد أردوغان "تصميم حكومته على الارتقاء بالتبادل التجاري مع ألمانيا إلى 50 مليار دولار".

المصدر:يونيوز