الرئيس ميقاتي يعلن عدم خوض الانتخابات النيابية عملا بمبدأ الفصل بين السلطات

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه لن يترشح للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في أيار/مايو، عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.

قرار ميقاتي جاء خلال كلمة متلفزة اليوم الإثنين، مشيرا إلى أنه جاء إفساحا للمجال أمام الجيل الجديد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، وقال "لأنني أؤمن بحتمية التغيير وبضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد، ليقول كلمته ويحدد خياراته، عبر الاستحقاق النيابي المقبل ولأن تجربة الحكومة التي ترأستها عام 2005 قدمت نموذجا في الفصل بين إدارة الانتخابات وعدم الترشح لهذه الأسباب أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية".

ودعا ميقاتي المواطنين اللبنانيين إلى "المشاركة والاقتراع بالانتخابات النيابية وخصوصا أهلي في طرابلس إذا ليس هناك سبب لعدم الاقتراع".

وكان رئيس تيار المستقبل اللبناني، رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري قد أعلن أيضا، بوقت سابق، تعليق عمله بالحياة السياسية وعدم الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة، وعدم التقدم بأي ترشيحات من التيار في الانتخابات.

وحددت السلطات اللبنانية، يوم 15 أيار/مايو 2022، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد الرئيس اللبناني، ميشال عون، على ضرورة إقامتها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.

وأشار الرئيس عون إلى أنه يجرى القيام بجميع التحضيرات اللازمة، لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.

وكان مجلس النواب اللبناني صادق، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية، في 27 آذار/مارس 2022، لكن الرئيس عون رفض التوقيع على هذه المصادقة.

المصدر:يونيوز