وزير العمل القطري يبحث في مسقط الإستفادة من عوائد مونديال 2022

يزور وزير العمل القطري علي بن سعيد بن صميخ المري مسقط، حيث بحث مع المسؤولين هناك العلاقات الثنائية وسبل دعم آفاق التعاون في مجالات القوى العاملة والتنمية البشرية والتدريب وتبادل الخبرات في التخصصات الفنية والتقنية.

وبحث الوزير القطري مع نائب رئيس الحكومة العمانية فهد بن محمود آل سعيد، تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة، وسبل تعزيز الاستفادة من العوائد الاقتصادية لمونديال قطر 2022، كما تم استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحث الوزير القطري مع نظيره العماني محاد بن سعيد باعوين تعزيز العلاقات في مختلف المجالات المتعلقة بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية ومجالات العمل المشتركة والمصالح التي تهم البلدين.

وتضمن اللقاء استعراض بعض من منجزات وزارة العمل بسلطنة عمان في ما يخص مجالات التشغيل بالقطاعين العام والخاص ودعم الأجور والرعاية العمالية والتدريب ومراحل تطور نسب التوظيف والتوطين والمستوى الذي وصلت إليه في القطاعين.

كما اطلع الوفد القطري على التجربة العمانية في مجال توطين الوظائف والتدريب والتأهيل، والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في مجال السلامة والصحة المهنية.

كما بحث الوزير القطري مع وزير التراث والسياحة في السلطنة عمان سالم بن محمد المحروقي مع أوجه التعاون في مجال تغطية عوائد كأس العالم من حيث التكامل والترويج وتوطين الخبرة العُمانية في مجالات مختلفة. واعلن الطرفان عن تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز مجالات السياحة المختلفة.

وتنظم قطر العام المقبل كأس العالم، في الفترة الممتدة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر. في حين يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم مع وفد منظمة العفو الدولية وضع العمال المهاجرين في الدوحة، خصوصاً مع تزايد التقارير المتعلقة بالظروف غير الملائمة التي يعاني منها أولئك الذين يعملون في الملاعب.

المصدر:يونيوز