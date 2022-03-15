للتسمك بالأمل ولدى الرئيس بري تصميم أكيد في عقد الانتخابات بموعدها

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط والوفد المرافق، بحضور سفير الجامعة في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح.

وقال أبو الغيط بعد اللقاء، "تشرفت بمقابلة الرئيس نبيه بري وكان لي حديث مستفيض حول الوضع اللبناني ووجدت لديه تصميما أكيدا في عقد الانتخابات في موعدها، وهو ما رصدته لدى القيادة اللبنانية سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. ووجدت لديه وضوح رؤية في ما يتعلق بما هو مطلوب، وفي تقديري انه وفور انعقاد الإنتخابات ستحصل إنتخابات الرئاسة ثم يتم تعيين رئيس لمجلس الوزراء وحكومة لبنانية جديدة".

وأكد أن "المطلوب هو إتفاق مع صندوق النقد والرئيس بري يؤشر الى هذا الطريق بل ويتعجله ويستعجله ويرغب في تحقيقه في أسرع وقت ممكن".

أضاف، "هذا كله يؤشر الى وضوح الرؤية في لبنان لما هو آت وما هو مطلوب، يجب التمسك بالامل وهناك امل شديد ان لا تتعقد الامور من ناحية وان لا يكون للوضع الاوكراني تأثيراته الضارة من ناحية أخرى".

المصدر:يونيوز