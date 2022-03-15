لافروف: يجب ألا تصدر من أراضي أوكرانيا أي تهديدات لروسيا.. واجتماع جديد لثلاثية أستانا قريبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة ضمان ألا تأتي من أراضي أوكرانيا أي تهديدات على روسيا.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب محادثاته مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو، اليوم الاثنين، أشار لافروف إلى أن روسيا تثمن اهتمام دولة قطر بتسوية الأزمة في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق "حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال".

وأضاف: "وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تحقيق الأمن الأوروبي عامة، بما في ذلك أمن أوكرانيا، وأمن روسيا، وضرورة ضمان ألا تأتي من أراضي أوكرانيا أي تهديدات على روسيا".

وفي جانب آخر من حديثه، اعلن وزير الخارجية الروسي أن روسيا وقطر اتفقتا على خطوات لتعزيز التجارة بينهما.

وقال لافروف في المؤتمر: "اتفقنا على خطوات إضافية سنتخذها للحفاظ على الاتجاه الإيجابي في التبادل التجاري وتطوير التعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك بناء على الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيس الروسي وأمير قطر".

وأردف وزير الخارجية الروسي، أن روسيا وقطر مهتمتان بالتنسيق بينهما في سوق الطاقة، وقال: "لدينا آفاق جيدة ومصلحة مشتركة في استمرار التنسيق في سوق الطاقة العالمية بما في ذلك في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز".

وعقد الوزير الروسي سيرغي لافروف اليوم مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية.

ووفقا لبيانات رسمية فإن التبادل التجاري بين روسيا وقطر بلغ في العام 2020 مستوى 100.6 مليون دولار، منها 63.956 مليون دولار هي صادرات روسيا إلى قطر، فيما استوردت من قطر منتجات وسلع بقيمة 36.660 مليون دولار.

ولا يتماشى التبادل التجاري بين روسيا وقطر مع إمكانات البلدين، لذلك يعمل البلدان على تعزيز التجارة والاستثمارات بينهما.

وفي سياق منفصل من حدثه بالمؤتمر، كشف وزير الخارجية الروسي أن الاجتماع المقبل لدول "ثلاثية أستانا" المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا من المقرر أن يعقد في القريب العاجل.

وقال لافروف: "بالنسبة لسوريا، فنحن نؤيد التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 2254. تحدثنا كيف يبدو النشاط بصيغة أستانا الآن. في المستقبل القريب من المفترض أن ينعقد اجتماع آخر (للثلاثية) بمشاركة مراقبين وبالطبع بمشاركة الأطراف السورية نفسها".

المصدر:يونيوز