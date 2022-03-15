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وزير الثقافة والإرشاد: السيد حسن نصرالله هو من الشخصيات الكبرى في العالم الإسلامي

رمز الخبر: ۶۴۳۶۰
تأريخ النشر: 14 March 2022

اكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو من الشخصيات الكبرى في العالم الإسلامي.

وفي تصريحات لوكالة يونيوز، أعرب اسماعيلي عن افتخاره بلقاء السيد نصرالله خلال زيارته الاخيرة الى لبنان، مشيراً الى ان الحديث معه خلال الزيارة تناول الفعاليات الثقافية التي يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية القيام بها في لبنان بما يشمل جميع المذاهب والأديان، وليس طائفة محددة.

وأشاد اسماعيلي بالتعايش السلمي المشترك بين جميع المذاهب والأديان الذي يمتاز به لبنان، لافتاً الى ان هذه النظرة موجودة عند السيد نصرالله.

وكشف ان السيد نصرالله اكد له ان برامج ايران الثقافية في لبنان، تراعي مصالح التعايش المشترك والانسجام والوحدة الوطنية اللبنانية.

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