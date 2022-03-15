قيادي فلسطيني: قرار قصف مقر الموساد قرار استراتيجي له ما بعده

واكد القيادي بالجبهة تصريحه بالقول، "لن يكتب النصر إلا لنا ولن تكتب الهزيمة والخزي والعار إلا لكل الخونة والمتامرين".

صرح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر ان قرار القيادة الايرانية بقصف مقر الموساد الصهيوني في اربيل هو قرار استراتيجي له ما بعده.

وقال مزهر في تصريح له ان "قرار قصف مقر العدو هو تحديد قواعد اشتباك جديده تفرضها القيادة الايرانية على هذا العدو المهزوم".

واضاف : "هذه العملية تؤكد ان محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اتخذت القرار بقلب الطاولة على رأس الكيان المجرم"، مضیفا: ان "هذه العملية الجرئية والشجاعة تعكس جرأة ومقدامية عالية لدى القيادة الايرانية".

وأردف في تصريحه، "طوبى للشهداء وللقابضين على الجمر من قيادة محور المقاومة باتجاه مواجهة رأس الشر المتمثل بالادارة الاميركية والكيان الصهيوني الغاصب وكل ادوات ورموز الخزي والعار من الرجعية العربية".

واكد القيادي بالجبهة تصريحه بالقول، "لن يكتب النصر إلا لنا ولن تكتب الهزيمة والخزي والعار إلا لكل الخونة والمتامرين".