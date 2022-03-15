لجان المقاومة في فلسطين: الكيان الصهيوني كيان هش ولا تلجمه إلا المقاومة الحقيقية

هذا الرد القوي جاء تنفيذاً للوعد والعهد الذي أخذه الحرس الثوري على نفسه بأن جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون رد.

اصدر المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين بیانا حول الرد الایراني علی العدوان الصهیوني اکد فيه ان الكيان الصهيوني كيان هش وضعيف ولا تلجمه وتردعه إلا المقاومة الحقيقية.

وقال البیان: نبارك الرد الإيراني على العدوان الصهيوني الذي إستهدف الحرس الثوري في سوريا وهو رد قوي ويشكل ضربة قوية للكيان الصهيوني.

واضاف: الرد الإيراني على العدوان الصهيوني يأتي في إطار الرد الطبيعي على جريمة الكيان الصهيوني التي إستهدفت الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

واکد: هذا الرد القوي جاء تنفيذاً للوعد والعهد الذي أخذه الحرس الثوري على نفسه بأن جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون رد.

وصرح: الكيان الصهيوني كيان هش وضعيف ولا تلجمه وتردعه إلا المقاومة الحقيقية وعلى الأمة التوحد من أجل إقتلاعه من منطقتنا.