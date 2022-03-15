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مشاهد من محيط مقر الموساد في اربيل الذي استهدفته صوارخ الحرس الثوري الدقيقية

أعلن الحرسُ الثوريُ عن قصف مركز للتجسسِ الصهيوني في اربيل بصواريخَ دقيقة، وصلت اصداؤها الى تل أبيب.
رمز الخبر: ۶۴۳۵۴
تأريخ النشر: 14 March 2022

من خارج ردود الفعل المتوقعه جاء الرد الايراني على الجرائم الصهيونية المتكررة، مع إعلان الحرسُ الثوريُ الإسلامي عن استهدافِ المركزِ الاستراتيجي للتآمرِ والشرِّ الصهيوني في أربيل، ليلَ أمسِ بصواريخَ قويةٍ ونقطوية.

وفي بيانٍ صادرٍ عنه، أوضحَ الحرسُ الثوريُ أنّ هذا الاستهدافَ جاءَ بعدَ الجرائمِ الأخيرةِ التي ارتكبها الكيانُ الصهيونيُ والإعلانِ السابقِ عن أنَ جرائمَ وشرورَ هذا النظامِ المشؤومِ لن تمرَّ دونَ رد.

وحذرَ الحرسُ الثوريُ الكيانَ الصهيونيَ الإجراميَ من أنَّ تكرارَ أيِ أعمالٍ شريرةٍ سيواجَهُ بردودِ فعلٍ قاسيةٍ وحاسمةٍ ومدمرة، مؤكّداً أنَّ أمنَ وسلامَ الوطنِ الإسلامي هو الخطُ الأحمرُ للقواتِ المسلحةِ الإيرانيةِ ولن تسمحَ لأحدٍ بتهديدِه أو الهجومِ عليه.

ووصلت أصداء الرسالة الايرانية الى مسامع المسؤولين داخل الكيان العبري، لتعكس تعليقاتهم الاولية غير الرسمية حجم القلق والارباك جراء حادثة أربيل.

وتريد الجمهورية الإسلامية رسم معادلات جديدة بوجه العدوان الصهيوني، وما كان بعد استهداف المركز الصهيوني في أربيل لن يكون كما قبله.. معادلات ستجبر الصهاينة في المستقبل حتما على التفكير مليا قبل اقدامهم على تكرار اي مغامرة يمكن ان تهدد مصالح ايران وحلفائها في المنطقة.

المصدر:يونيوز

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