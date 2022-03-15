النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ
رئيس الجمهورية:

اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني

خلال الاشهر الاخيرة بدأت اجراءات جيدة في هذا المجال، ومن الضروري نظرا للظروف الموجودة القيام بتخطيط شامل من اجل تحقيق تواجد أكثر فاعلية وعلى نطاق أوسع.
رمز الخبر: ۶۴۳۵۰
تأريخ النشر: 14 March 2022

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، اطلاق الصناعي "نور" بنجاح، والتوصل الى التكنولوجيا المتقدمة لاقتحام الفضاء، من ضمن مظاهر الاقتدار الوطني.

وفي حديثه خلال اجتماع الحكومة مساء الاحد، أشار آية الله رئيسي الى إطلاق القمر الصناعي "نور" بنجاح، ورأى أن توصل العلماء الايرانيين الى التكنولوجيا المتقدمة لاقتحام الفضاء يحظى بقيمة عالية ويبعث على الفخر والاعتزاز، وقال: ان التوصل الى هذه التكنولوجيا هو من ضمن مظاهر الاقتدار الوطني، والذي تحقق بهمم القوات المسلحة وخاصة حرس الثورة الاسلامية ومجموعة وزارة الاتصالات، ولابد من مواصلة هذا الامر بقوة أكبر.

وفي جانب اخر من حديثه أكد رئيس الجمهورية كذلك ضرورة التواجد الفاعل في أسواق دول الجوار والمنطقة، وقال: خلال الاشهر الاخيرة بدأت اجراءات جيدة في هذا المجال، ومن الضروري نظرا للظروف الموجودة القيام بتخطيط شامل من اجل تحقيق تواجد أكثر فاعلية وعلى نطاق أوسع.

كما اكد رئيس الجمهورية ضرورة بذل المزيد من الاهتمام باسر الشهداء والمضحين وقال: ان ثقافة الشهيد والشهادة لها نتائج دائمة في سمو ثقافة المجتمع وينبغي عدم التغافل عن ترويج روح التضحية والايثار ويتوجب على المسؤولين والمدراء ان يجعلوا اخلاص وجهاد الشهداء الابرار منهجا لاجراءاتهم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المستشار الثقافي الايراني: أقول للشعب اللبناني مازلنا وسنبقى معكم كما كنا دائماً
متحدث باسم حماس عن القدس: لن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي أمام الدعوات لاقتحام الاقصى
الجهاد: استكمال تطبيع المغرب مدان ويؤكد الانحياز الرسمي للكيان الصهيوني
السيد الحوثي يلتقي وفدا من قبائل الزاهر ويؤكد: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار
السفارة الايرانية في صنعاء تحيي يوم اللغة الفارسية في العالم
أردوغان: سنواصل جهودنا دون كلل لإرساء وقف إطلاق نار دائم بين روسيا وأوكرانيا
بينيت يعلن الموافقة على إقامة بؤرة استيطانية في النقب المحتل
الرئيس ميقاتي يعلن عدم خوض الانتخابات النيابية عملا بمبدأ الفصل بين السلطات
الكاظمي يزور أربيل وسط انقسام بالمواقف تجاه قصف إيران مركزا للموساد في المدينة
حركة الشعب تعلن مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ترشحا وانتخابا
الرئيس بري يعلن مرشحي حركة أمل للانتخابات النيابية المقبلة: شعارنا بـ"الوحدة سننقذ لبنان"
رئيس الحكومة: نسعى لضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين
وزير العمل القطري يبحث في مسقط الإستفادة من عوائد مونديال 2022
للتسمك بالأمل ولدى الرئيس بري تصميم أكيد في عقد الانتخابات بموعدها
لافروف: يجب ألا تصدر من أراضي أوكرانيا أي تهديدات لروسيا.. واجتماع جديد لثلاثية أستانا قريبا
مفهوم: بناء الثقة
وقفة احتجاجية امام السفارة السعودية في لندن تنديدا بإعدام الرياض لعشرات الناشطين
ساليفان: مقتل صحافي أمريكي في أوكرانيا أمر مروع ونعمل بكثافة لفرض عواقب وخيمة على بوتين
مشاهد من محيط مقر الموساد في اربيل الذي استهدفته صوارخ الحرس الثوري الدقيقية
الشيخ الكعبي يبارك الرد الإيراني في أربيل على جرائم الصهاينة المتكررة
خطيب زادة: الاعدام والعنف المنفلت ليسا السبيل لحل الازمات المصطنعة ذاتيا
معرض الكتاب يختتم اعماله في بيروت
شمخاني: الاعتماد على الشرق والغرب لا يوفر حقوق وامن الشعب الايراني
جدل أوروبي واسع: الناتو لم يلتزم باتفاقه مع روسيا
اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
أين كنتم حينما قصف الأمريكي والصهيوني القوات العراقية ومخازن الأسلحة
قيادي فلسطيني: قرار قصف مقر الموساد قرار استراتيجي له ما بعده
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
السفارة الايرانية في صنعاء تحيي يوم اللغة الفارسية في العالم
أردوغان: سنواصل جهودنا دون كلل لإرساء وقف إطلاق نار دائم بين روسيا وأوكرانيا