اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني

خلال الاشهر الاخيرة بدأت اجراءات جيدة في هذا المجال، ومن الضروري نظرا للظروف الموجودة القيام بتخطيط شامل من اجل تحقيق تواجد أكثر فاعلية وعلى نطاق أوسع.

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، اطلاق الصناعي "نور" بنجاح، والتوصل الى التكنولوجيا المتقدمة لاقتحام الفضاء، من ضمن مظاهر الاقتدار الوطني.

وفي حديثه خلال اجتماع الحكومة مساء الاحد، أشار آية الله رئيسي الى إطلاق القمر الصناعي "نور" بنجاح، ورأى أن توصل العلماء الايرانيين الى التكنولوجيا المتقدمة لاقتحام الفضاء يحظى بقيمة عالية ويبعث على الفخر والاعتزاز، وقال: ان التوصل الى هذه التكنولوجيا هو من ضمن مظاهر الاقتدار الوطني، والذي تحقق بهمم القوات المسلحة وخاصة حرس الثورة الاسلامية ومجموعة وزارة الاتصالات، ولابد من مواصلة هذا الامر بقوة أكبر.

وفي جانب اخر من حديثه أكد رئيس الجمهورية كذلك ضرورة التواجد الفاعل في أسواق دول الجوار والمنطقة، وقال: خلال الاشهر الاخيرة بدأت اجراءات جيدة في هذا المجال، ومن الضروري نظرا للظروف الموجودة القيام بتخطيط شامل من اجل تحقيق تواجد أكثر فاعلية وعلى نطاق أوسع.

كما اكد رئيس الجمهورية ضرورة بذل المزيد من الاهتمام باسر الشهداء والمضحين وقال: ان ثقافة الشهيد والشهادة لها نتائج دائمة في سمو ثقافة المجتمع وينبغي عدم التغافل عن ترويج روح التضحية والايثار ويتوجب على المسؤولين والمدراء ان يجعلوا اخلاص وجهاد الشهداء الابرار منهجا لاجراءاتهم.