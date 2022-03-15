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كتائب حزب الله لمستنكري قصف قاعدة الموساد:

أين كنتم حينما قصف الأمريكي والصهيوني القوات العراقية ومخازن الأسلحة

جددت كتائب حزب الله العراق التأكيدَ على وجوب إخراج القواعد العسكريّة ومقرّات المخابرات الأجنبيّة من العراق لِإبعَادها عن المزيد من أعباء الصراع الدوليّ والإقليميّ على أرضه.
رمز الخبر: ۶۴۳۴۸
تأريخ النشر: 14 March 2022

واضافت في بيان مساء اليوم الاحد: إنّ عملية قصف القوّاتِ الإيرانيّة لقاعدةٍ متقدِّمةٍ للكيان الصهيونيّ في أربيلَ هي عمليةٌ تُنبِئُ بمرحلة صراعٍ من نوع آخر على أرض العراق. وهي جاءت ردّاً على قصفٍ صُهيُونيّ في الداخل الإيرانيّ من الأراضي العراقيّة بطائراتٍ مُسَيّرةٍ قبلَ أسابيعَ.

وعن الذين استنكروا هذه العملية، قال البيان: أينَ كانت هذه الأصوات حينما قصفَ الاحتلالُ الأمريكيّ، والكيان الصهيونيّ، القوّات العراقيّةِ، ومخازن الأسلحة؟.

وفيما يلي نص البيان:

"بيان صادر عن المقاومة الاسلامية_كتائب حزب الله العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

إنّ عملية قصف القوّاتِ الإيرانيّة لقاعدةٍ متقدِّمةٍ للكيان الصهيونيّ في أربيلَ والتي قُتل فيها عددٌ من ضُبّاط الموساد الإسرائيليّ فضلا عن الجرحى؛ لهي عمليةٌ تُنبِئُ بمرحلة صراعٍ من نوع آخر على أرض العراق.

فقد جاءت هذه العمليّة ردّاً على قصفٍ صُهيُونيّ في الداخل الإيرانيّ من الأراضي العراقيّة بطائراتٍ مُسَيّرةٍ قبلَ أسابيعَ.

وعليه؛ نُجَدّدُ التأكيدَ على وجوب إخراج القواعد العسكريّة، ومقرّات المخابرات الأجنبيّة من بلادنا، لِإبعَادها عن المزيد من أعباء الصراع الدوليّ والإقليميّ على أرضه.

ونقولُ للَّذينَ تَعَالَت أصواتهم، وتباكت على السيادة، وأدانت قصف القواعد الصهيونيّة: أينَ كانت هذه الأصوات حينما قصفَ الاحتلالُ الأمريكيّ، والكيان الصهيونيّ، القوّات العراقيّةِ، ومخازن الأسلحة؟! فلم نسمعها تندّد كما الآن، فهل أصبحنا معسكرين؛ أحدنا يدافع عن الإسلام، والمقدَّسات والبلاد، والآخر يدافع عن الأمريكان، والصهاينة، وحُكّام الخليج السفاحين (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ).

المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله."

المصدر:يونيوز

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