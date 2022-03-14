معرض الكتاب يختتم اعماله في بيروت

اختتمَ معرضُ الكتاب في بيروتَ فعالياتِه، وسطَ حضورٍ مميزٍ لعددٍ من دورِ النشر، ومشاركةِ عددٍ من الكتّابِ اللبنانيينَ والعربِ، وكانَ اصغرَهم ابنةُ الثلاثةَ عشرَ عاماً.

بين اروقة معرض الكتاب تستوقفك هذه الصورة للامام السيد موسى الصدر مرحبة بالزائرين لمركزه للابحاث والدراسات.

يجول الزائرون بين كتب فيها بعض من فكره، صور تؤرخ لفترات نشاط الامام في لبنان.

اليوم الاخير من المعرض شهد اكثر من حفل توقيع كتاب، لكتاب لبنانيين وعرب، فيما كان الحضور المميز لاصغر الكتاب ابنة الثالثة عشر عاماً.

الاقبال الكثيف في المعرض هذا العام كان امراً لافتاً لدى المنظمين خاصة في ظل الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعلى الرغم من الغياب القصري والذي استمر لسنوات ثلاث تقريباً.

المصدر:يونيوز