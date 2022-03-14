النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۱مشاهدات
‍ پ

ساليفان: مقتل صحافي أمريكي في أوكرانيا أمر مروع ونعمل بكثافة لفرض عواقب وخيمة على بوتين

اعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الانباء عن مقتل صحافي أميركي عمل سابقا لنيويورك تايمز الأميركية في أوكرانيا، هي مروعة وصادمة. واضاف: نعمل بكثافة لفرض عواقب وخيمة على بوتين، ويوجد خوف حقيقي من أن تستخدم روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۳۴۶
تأريخ النشر: 14 March 2022

اعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، اليوم الأحد، إن واشنطن لم تتأكد بعد من مقتل صحافي أميركي في أوكرانيا، موضحا أنه حال تأكيد الأمر فإنه سيكون مروعا وصادما، وذلك بعد إعلان إعلام أوكراني مقتله إثر قصف روسي.

واضاف ساليفان، في تصريحات لشبكة "سي ان ان"، إن واشنطن سوف تتواصل مع الشركاء والحلفاء ومع الأوكرانيين على الأرض لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الأمر، مضيفا "لكن مقتل صحافي أميركي، سيكون حادثا صادما ومروعا".

وقالت وكالة "إنتر فاكس" الأوكرانية، أن الصحافي بيرنت رينوت، الذي يعمل لصالح نيويورك تايمز، لقي مصرعه خلال قصف روسي بمدينة إربين شمال غرب كييف.

من جانبها، نعت صحيفة نيويورك تايمز رينوت، الذي قتل في مدينة إربين الأوكرانية، مشيرة إلى أنه كان يتعاون معها من قبل، لكنه حاليا ليس ضمن طاقمها. وعبّرت عن صدمتها جراء مقتله.

وفي سياق متصل، قال ساليفان ان مقتل الصحفي هو مثال حي على الهدف من وراء عمل حكومة بلاده لفرض عقوبات وخيمة على روسيا.

وتابع: نعمل بكثافة لفرض عواقب وخيمة على بوتين، ولمساعدة الأوكرانيين بكل شكل من أشكال المساعدة العسكرية التي يمكننا حشدها لنكون قادرين على صد هجوم القوات الروسية.

واكمل: ناقش الرئيس بايدن مع مستشاريه وقادته العسكريين وتشاور مع حلفائه في حلف شمال الأطلسي، وقرر في نهاية المطاف أن تحليل فوائد المخاطر المتمثل في تحليق الطائرات من قواعد الناتو إلى المجال الجوي المتنازع عليه فوق أوكرانيا لم يكن منطقيا ولم يكن شيئا يمكن ان يأذن به.

واردف: تحدث بايدن مع زيلينسكي عن قدرات أخرى يمكن أن تحقق غرضا مماثلا، ولذا فإننا نعمل على ذلك الآن عبر ايجاد أنظمة أخرى يمكن أن تساعد الأوكرانيين لإحراز تقدم فيما يتعلق بالتعامل مع التهديد القادم من الجو من الجانب الروسي، ونعمل على ذلك بشكل مكثف بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا.

واضاف: ينصب تركيزنا الآن على الأنظمة المضادة للجو بالإضافة إلى أشكال أخرى من المساعدة. في الوقت الحالي نحن لا ننظر في توفير الطائرات المقاتلة لأوكرانيا، بل نحن نبحث في طرق أخرى للحصول على قدرات متقدمة للمدافعين الأوكرانيين ليكونوا قادرين على إضعاف التقدم الروسي وحماية البلدات والمدن الأوكرانية.

وبين ان "الولايات المتحدة وحلفاؤنا في الناتو والأوكرانيين قد أنشأوا نظاما نعتقد فيه أننا سنستمر في القدرة على تدفق كميات كبيرة من المساعدات العسكرية والأسلحة إلى الخطوط الأمامية لمساعدة الأوكرانيين لضمان أن بلادهم هي فشل استراتيجي لبوتين".

وكشف انه "يوجد خوف حقيقي من أن تستخدم روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا. إنهم يتهمون الآن الولايات المتحدة والأوكرانيين باحتمال استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية، وهو امر عار عن الصحة."

وختم بالقول: كما قال الرئيس بايدن يوم الجمعة، إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، فإنها ستدفع ثمنا باهظا.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
معرض الكتاب يختتم اعماله في بيروت
ساليفان: مقتل صحافي أمريكي في أوكرانيا أمر مروع ونعمل بكثافة لفرض عواقب وخيمة على بوتين
زيلينيسكي يزور جرحى القوات الاوكرانية في احدى المستشفيات
مجلس الشورى: الغاء الحظر جزئياً أو على الورق فقط لا يخدم مصالحنا الوطنية
تشييع عدد من الشهداء ممن سقطوا في كمين إرهابيي داعش في البادية قبل أيام
الاضرار في المبنى التابع للموساد الاسرائيلي بعد استهدافه بالصواريخ الايرانية
اردوغان ورئيس الوزراء اليوناني يتفقان على تحسين العلاقات وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة
البيت الأبيض: الهجوم الإيراني ضد أربيل لم يسفر عن إصابات لمواطنين أو منشآت أميركية
طهران تدين صمت الدول الغربية إزاء الإعدامات في السعودية وتعتبره علامة على نفاقها
الجبهة الشعبية: قصف قاعدة للموساد في اربيل يؤكد ان إيران لن تصمت على جرائم الاحتلال
الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً بشأن استهداف أربيل ويطلب توضيحاً من الجانب الإيراني عن القصف
احتفال في المنية شمال البلاد في الذكرى الـ 44 لاعتقال الأسير يحيى سكاف
البنتاغون: لا نرى مؤشرات على هجوم كيميائي روسي وشيك في أوكرانيا
الرباط تطلق أول رحلة جوية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي
نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي يلتقي بالرئيس الفلسطيني غدا في رام الله
انفوغراف: نتائج الحصار النفطي على اليمن
حزب الله يدين اعدام السعودية لـ 81 شخضا: جريمة نكراء جديدة تُضاف للسجل الإجرامي لهذا النظام الإرهابي القاتل
مجلس وحدة المسلمين يدين بشدة اعدام السعودية لـ 81 مواطناً ومقيماً: مذبحة جماعية تكشف فظاعة الإرهاب السعودي
تنديد واسع بجريمة الإعدامات الجماعية التي نفّذتها السلطات السعودية بحق عشرات المعتقلين
زيلينسكي: روسيا خسرت آلافًا من جنودها ومعداتها وشحنات المساعدات اقتربت من ​ماريوبول​
مسيرات شعبية في السنابس تنديدًا بإعدام السلطات السعودية مجموعة من شبان القطيف المعتقلين
مؤتمر لدار الإفتاء في بغداد رفضًا للتطبيع ودعمًا للقضية الفلسطينية
الولايات المتحدة تسلم المغرب نظامين استشفائيين ميدانيين للتصدي لجائحة كورونا
الجيش الروسي يستهدف قاعدة عسكرية عند الحدود مع بولندا يضم مدربين من الناتو
سلطات كييف تعلن ترتيبًا لفتح 14 ممرًا إنسانيًا من مدن أوكرانية محاصرة
هيئة الأركان: قواتنا تواصل تنفيذ مهام قتالية لاستعادة منطقة تشيرنيهيف
تسجيل نحو 3400 إصابة جديدة بكوفيد 19 في أخطر تفش للفيروس منذ عامين
تشاووش أوغلو يواصل لقاءاته الثنائية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث المستجدات الدولية
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة تابع للقوات الأوكرانية بقذيفة موجّهة
الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 330 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس خلال يومين