ساليفان: مقتل صحافي أمريكي في أوكرانيا أمر مروع ونعمل بكثافة لفرض عواقب وخيمة على بوتين

اعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الانباء عن مقتل صحافي أميركي عمل سابقا لنيويورك تايمز الأميركية في أوكرانيا، هي مروعة وصادمة. واضاف: نعمل بكثافة لفرض عواقب وخيمة على بوتين، ويوجد خوف حقيقي من أن تستخدم روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

اعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، اليوم الأحد، إن واشنطن لم تتأكد بعد من مقتل صحافي أميركي في أوكرانيا، موضحا أنه حال تأكيد الأمر فإنه سيكون مروعا وصادما، وذلك بعد إعلان إعلام أوكراني مقتله إثر قصف روسي.

واضاف ساليفان، في تصريحات لشبكة "سي ان ان"، إن واشنطن سوف تتواصل مع الشركاء والحلفاء ومع الأوكرانيين على الأرض لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الأمر، مضيفا "لكن مقتل صحافي أميركي، سيكون حادثا صادما ومروعا".

وقالت وكالة "إنتر فاكس" الأوكرانية، أن الصحافي بيرنت رينوت، الذي يعمل لصالح نيويورك تايمز، لقي مصرعه خلال قصف روسي بمدينة إربين شمال غرب كييف.

من جانبها، نعت صحيفة نيويورك تايمز رينوت، الذي قتل في مدينة إربين الأوكرانية، مشيرة إلى أنه كان يتعاون معها من قبل، لكنه حاليا ليس ضمن طاقمها. وعبّرت عن صدمتها جراء مقتله.

وفي سياق متصل، قال ساليفان ان مقتل الصحفي هو مثال حي على الهدف من وراء عمل حكومة بلاده لفرض عقوبات وخيمة على روسيا.

وتابع: نعمل بكثافة لفرض عواقب وخيمة على بوتين، ولمساعدة الأوكرانيين بكل شكل من أشكال المساعدة العسكرية التي يمكننا حشدها لنكون قادرين على صد هجوم القوات الروسية.

واكمل: ناقش الرئيس بايدن مع مستشاريه وقادته العسكريين وتشاور مع حلفائه في حلف شمال الأطلسي، وقرر في نهاية المطاف أن تحليل فوائد المخاطر المتمثل في تحليق الطائرات من قواعد الناتو إلى المجال الجوي المتنازع عليه فوق أوكرانيا لم يكن منطقيا ولم يكن شيئا يمكن ان يأذن به.

واردف: تحدث بايدن مع زيلينسكي عن قدرات أخرى يمكن أن تحقق غرضا مماثلا، ولذا فإننا نعمل على ذلك الآن عبر ايجاد أنظمة أخرى يمكن أن تساعد الأوكرانيين لإحراز تقدم فيما يتعلق بالتعامل مع التهديد القادم من الجو من الجانب الروسي، ونعمل على ذلك بشكل مكثف بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا.

واضاف: ينصب تركيزنا الآن على الأنظمة المضادة للجو بالإضافة إلى أشكال أخرى من المساعدة. في الوقت الحالي نحن لا ننظر في توفير الطائرات المقاتلة لأوكرانيا، بل نحن نبحث في طرق أخرى للحصول على قدرات متقدمة للمدافعين الأوكرانيين ليكونوا قادرين على إضعاف التقدم الروسي وحماية البلدات والمدن الأوكرانية.

وبين ان "الولايات المتحدة وحلفاؤنا في الناتو والأوكرانيين قد أنشأوا نظاما نعتقد فيه أننا سنستمر في القدرة على تدفق كميات كبيرة من المساعدات العسكرية والأسلحة إلى الخطوط الأمامية لمساعدة الأوكرانيين لضمان أن بلادهم هي فشل استراتيجي لبوتين".

وكشف انه "يوجد خوف حقيقي من أن تستخدم روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا. إنهم يتهمون الآن الولايات المتحدة والأوكرانيين باحتمال استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية، وهو امر عار عن الصحة."

وختم بالقول: كما قال الرئيس بايدن يوم الجمعة، إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، فإنها ستدفع ثمنا باهظا.

المصدر:يونيوز