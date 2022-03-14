زيلينيسكي يزور جرحى القوات الاوكرانية في احدى المستشفيات

زار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجرحى الأوكرانيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى عسكري.

زار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الأوكرانيين الذين يرقدون في مستشفى عسكري لتلقي العلاج بعيد اصابتهم جراء القتال مع القوات الروسية في كييف ومحيطها.

واوضح بيان للرئاسة الاوكرانية ان زيلينسكي زار "المدافعين الجرحى عن أوكرانيا الذين يتلقون العلاج في مستشفى عسكري."

وتابع "نُقل العسكريون إلى هذه المؤسسة الطبية مصابين بجروح متفاوتة الخطورة بعد القتال في منطقة كييف."

ومنح الرئيس الاوكراني الجيش "ميداليات للشجاعة والتفاني، كما كرم العاملين بالمستشفى لعملهم النموذجي في ظروف صعبة"، حسب البيان.

واردف ان زيلينسكي تحدث مع إدارة المستشفى "وسأل عن احتياجات المؤسسة والإجراءات الخاصة التي تم اتخاذها خلال الحرب".

المصدر:يونيوز