الاضرار في المبنى التابع للموساد الاسرائيلي بعد استهدافه بالصواريخ الايرانية

تنشر وكالة يونيوز للاخبار مشاهد للمبنى التابع للموساد الاسرائيلي الذي قصفه الحرس الثوري في اربيل ليل امس.

تنشر وكالة يونيوز للاخبار مشاهد للمبنى التابع للموساد الاسرائيلي الذي قصفه الحرس الثوري في اربيل ليل امس، حيث يظهر الدمار في المبنى ومحيطه.

واكد الحرس الثوري الايراني صباح اليوم استهداف "المركز الاستراتيجي الصهيوني" في اربيل بصواريخ دقيقة.

وجاء في بيان للعلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، ان "جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، محذرًا "الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة".

وأضاف بيان الحرس: "نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه".