النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۹مشاهدات
‍ پ

اردوغان ورئيس الوزراء اليوناني يتفقان على تحسين العلاقات وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة

اتفق الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على تحسين العلاقات الثنائية وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا واليونان.
رمز الخبر: ۶۴۳۴۱
تأريخ النشر: 13 March 2022

وأوضح بيان للرئاسة التركية، أن اردوغان استقبل ميتسوتاكيس في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، حيث بحثا العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الراهنة، والأزمة الأوكرانية الروسية.

وأشار البيان إلى أنه "تم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا واليونان وتحسين العلاقات الثنائية"، رغم الخلافات القائمة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان الخطوات المطلوبة بغية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

وأكد اردوغان حرص بلاده على دفع العلاقات قدما مع اليونان وإحراز تقدم في القضايا المتعلقة ببحر إيجة والأقليات ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى "ضرورة إجراء محادثات بين البلدين بشكل دائم وليس في وقت اندلاع أزمات فقط، موضحا أن المشكلات يمكن حلها عبر الحوار الصادق"، على حد وصفه.

وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر، قالت اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.

وتشهد العلاقات الأوروبية - التركية فتورا واضحا، منذ أن أرسلت أنقرة وبشكل متكرر، سفنا للتنقيب عن الموارد الطبيعية للغاز في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط؛ ما أثار حفيظة التكتل، وخاصة الجارتين اليونان وقبرص.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مفهوم: بناء الثقة
جدل أوروبي واسع: الناتو لم يلتزم باتفاقه مع روسيا
وزير الثقافة والإرشاد: السيد حسن نصرالله هو من الشخصيات الكبرى في العالم الإسلامي
تكرار أي عمل شرير سيواجه رداً قاسياً ومدمراً
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: الولايات المتحدة تعمل بشتى الطرق لضرب المقاومة
قيادي فلسطيني: قرار قصف مقر الموساد قرار استراتيجي له ما بعده
وقفة احتجاجية امام السفارة السعودية في لندن تنديدا بإعدام الرياض لعشرات الناشطين
لجان المقاومة في فلسطين: الكيان الصهيوني كيان هش ولا تلجمه إلا المقاومة الحقيقية
مشاهد من محيط مقر الموساد في اربيل الذي استهدفته صوارخ الحرس الثوري الدقيقية
شمخاني: الاعتماد على الشرق والغرب لا يوفر حقوق وامن الشعب الايراني
خطيب زادة: الاعدام والعنف المنفلت ليسا السبيل لحل الازمات المصطنعة ذاتيا
الشيخ الكعبي يبارك الرد الإيراني في أربيل على جرائم الصهاينة المتكررة
اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
أين كنتم حينما قصف الأمريكي والصهيوني القوات العراقية ومخازن الأسلحة
حزب الله يدين اعدام السعودية لـ 81 شخضا: جريمة نكراء جديدة تُضاف للسجل الإجرامي لهذا النظام الإرهابي القاتل
انفوغراف: نتائج الحصار النفطي على اليمن
مجلس وحدة المسلمين يدين بشدة اعدام السعودية لـ 81 مواطناً ومقيماً: مذبحة جماعية تكشف فظاعة الإرهاب السعودي
مسيرات شعبية في السنابس تنديدًا بإعدام السلطات السعودية مجموعة من شبان القطيف المعتقلين
تنديد واسع بجريمة الإعدامات الجماعية التي نفّذتها السلطات السعودية بحق عشرات المعتقلين
الجيش الروسي يستهدف قاعدة عسكرية عند الحدود مع بولندا يضم مدربين من الناتو
مؤتمر لدار الإفتاء في بغداد رفضًا للتطبيع ودعمًا للقضية الفلسطينية
تشاووش أوغلو يواصل لقاءاته الثنائية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث المستجدات الدولية
وزارة حقوق الإنسان: جرائم الإعدامات الجماعية بالسعودية حدثت بغطاء أمريكي
سلطات كييف تعلن ترتيبًا لفتح 14 ممرًا إنسانيًا من مدن أوكرانية محاصرة
الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 330 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس خلال يومين
زيلينسكي: روسيا خسرت آلافًا من جنودها ومعداتها وشحنات المساعدات اقتربت من ​ماريوبول​
عسكريون روس يقومون بتسليم مساعدات إنسانية للمناطق السكنية في ضواحي كييف
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة تابع للقوات الأوكرانية بقذيفة موجّهة
الولايات المتحدة تسلم المغرب نظامين استشفائيين ميدانيين للتصدي لجائحة كورونا