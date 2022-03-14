اردوغان ورئيس الوزراء اليوناني يتفقان على تحسين العلاقات وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة

اتفق الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على تحسين العلاقات الثنائية وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا واليونان.

وأوضح بيان للرئاسة التركية، أن اردوغان استقبل ميتسوتاكيس في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، حيث بحثا العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الراهنة، والأزمة الأوكرانية الروسية.

وأشار البيان إلى أنه "تم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا واليونان وتحسين العلاقات الثنائية"، رغم الخلافات القائمة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان الخطوات المطلوبة بغية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

وأكد اردوغان حرص بلاده على دفع العلاقات قدما مع اليونان وإحراز تقدم في القضايا المتعلقة ببحر إيجة والأقليات ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى "ضرورة إجراء محادثات بين البلدين بشكل دائم وليس في وقت اندلاع أزمات فقط، موضحا أن المشكلات يمكن حلها عبر الحوار الصادق"، على حد وصفه.

وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر، قالت اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.

وتشهد العلاقات الأوروبية - التركية فتورا واضحا، منذ أن أرسلت أنقرة وبشكل متكرر، سفنا للتنقيب عن الموارد الطبيعية للغاز في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط؛ ما أثار حفيظة التكتل، وخاصة الجارتين اليونان وقبرص.

المصدر:يونيوز