البيت الأبيض: الهجوم الإيراني ضد أربيل لم يسفر عن إصابات لمواطنين أو منشآت أميركية

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إن الهجوم الصاروخي الايراني الذي استهدف محافظة أربيل العراقية ووقع على مقربة من القنصلية الأمريكية لم يتسبب في أى ضرر لمنشآت أميركية. واضاف ان واشنطن تجري مشاورات لتعزيز القدرات الدفاعية للعراق وإقليم كردستان.

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل شمالي العراق والذي تبناه الحرس الثوري الإيراني لم يتسبب في أى ضرر لمنشآت أميركية.

وقال ساليفان، اليوم الأحد في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية "ما نعرفه حتى الآن أنه لم يتم استهداف أي منشآت أميركية. ولم يصب أي أميركي بأذى".

ووعد بأن "واشنطن ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن مصالحها"، مضيفا أن "إدارة بايدن تتشاور مع السلطات العراقية والكردية لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية الصاروخية".

واكد الحرس الثوري الايراني صباح اليوم استهداف "المركز الاستراتيجي الصهيوني" في اربيل بصواريخ دقيقة.

وجاء في بيان للعلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، ان "جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، محذرًا "الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة".

وأضاف بيان الحرس: "نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه".

المصدر:يونيوز