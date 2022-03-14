طهران تدين صمت الدول الغربية إزاء الإعدامات في السعودية وتعتبره علامة على نفاقها

استنكرت وزارة الخارجية الايرانية صمت الدول الغربية إزاء الإعدامات في السعودية، معتبرة اياه "علامة على النفاق". واكدت ان إعدام العشرات في السعودية أمس "عمل لا إنساني يتعارض مع مبادئ القانون الدولي".

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية، مشددا على أن ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وردا على عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية، وصف خطيب زاده، هذا العمل اللاإنساني بأنه "يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي" ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة، ويفتقد إلى اتباع الإجراءات القانونية العادلة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "عمليات الإعدام والعنف الجامح ليست حلاً للأزمات ذاتية الافتعال، وأن الحكومة السعودية لا تستطيع استخدام العناوين الرئيسية المعتادة للتستر على الاضطرابات السياسية والقضائية وقمع المواطنين."

وأشار خطيب زاده إلى "تطبيق الدول الغربية للمعايير المزدوجة والاستغلال لمفهوم حقوق الإنسان"، وأدان صمت وتقاعس الدول المطالبة بحقوق الإنسان، ووصفها بأنها "علامة على نفاقها في استغلالها السياسي لمفهوم حقوق الإنسان ضد الحكومات المستقلة".

المصدر:يونيوز