الجبهة الشعبية: قصف قاعدة للموساد في اربيل يؤكد ان إيران لن تصمت على جرائم الاحتلال

قال القيادي في الجبهة الشعبية أحمد خريس ان "قصف إيران لهذه القواعد التدريبية للموساد الصهيوني في أربيل هو تقليم لأظافر المساعد في المنطقة وهو صفعة قوية لهذا الكيان الصهيوني وإيصال رسالة بأن إيران لن تصمت على جرائم هذا الاحتلال المجرم وخصوصا شبكاته التجسسية في أذربيجان أو في إيران".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم الاحد، اضاف: إيران اليوم تجسد مقولة الشهيد القائد وديع حداد "خلف العدو في كل مكان" وأن هذا الاحتلال لا يمكن مجابهته إلا بالقوة. فكل التحية لإيران حكومة وقيادة وشعبا وحرس ثوري ومخابرات، على أنها ترد الصاع صاعين لمخابرات هذا الاحتلال ولجيشه ولجنوده.

وختم بالقول: إيران الآن هي دولة عظمى. إيران التي تتحدى العالم وتفاوض العالم من منطق قوة وصمود وانتصار في الملف النووي، وها هي ترد الآن بكل قوة لتقول بأننا لن ننسى دماء شهدائنا وأننا لن نستكين ولن نخضع ولن نركع أمام هذا العدو المجرم.