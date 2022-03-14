احتفال في المنية شمال البلاد في الذكرى الـ 44 لاعتقال الأسير يحيى سكاف

وأكد عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي الذي نقل تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقيادة المقاومة الى عائلة وأصدقاء الأسير يحيى سكاف الذين يكملون مسيرته النضالية منذ عشرات السنين دون كلل أو ملل، والى اهالي المنية الذين كانوا من أوائل المضحين في سبيل تحرير فلسطين، والى المشاركين في هذا المهرجان الوطني.

وقال قماطي إن المنية هي مدينة عروبية كان لها الدور الكبير في احتضان قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية في عز المعركة مع الاحتلال الصهيوني، وهي لا تزال تقف الى جانب القضايا المحقة للأمة.

ورحبت عائلة وأصدقاء الأسير في كلمة القاها شقيقه جمال سكاف، فيها بالحضور العزيز، وأكدت أن كل حر وشريف في الأمة العربية والاسلامية يجب أن يبقى على خطى يحيى سكاف ورفاقه المقاومين، لأن خيار المقاومة المسلحة هو الوحيد القادر على تحرير الأرض والمقدسات.

كلمة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القاها ممثل الحركة في لبنان احسان عطايا الذي اعتبر ان يحيى سكاف هو رمز كبير من رموز المقاومة و النضال في مواجهة العدو، لأن عمله النضالي المميز كان له أثر كبير في المعركة المفتوحة مع الكيان الغاصب في عمق فلسطين المحتلة، وهو ترك بصمات مضيئة بالعمل النضالي حيث بات اسمه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصراع مع المشروع الصهيوني-الأمريكي في المنطقة.

وتوجه عطايا باسم الشعب الفلسطيني ومقاومته بتحية اجلال واكبار ليحيى سكاف، وأكد ان المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها وحركاتها لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن كامل الحقوق المسلوبة من قبل العدو الصهيوني.

المصدر:يونيوز