البنتاغون: لا نرى مؤشرات على هجوم كيميائي روسي وشيك في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أنه لا يرى أي مؤشرات على تحضير روسيا لهجوم بالأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

أعلن البنتاغون أنه لا يرى أي مؤشرات على تحضير روسيا لهجوم بالأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي: "بودي توخي الحذر وعدم التدخل في التقييمات الاستخباراتية. نستمر في متابعة الوضع عن كثب. هناك سيناريو روسي يقتضي بأنه عندما يتهمك الروس بشيء، فهم يستعدون لذلك بأنفسهم".

وتابع كيربي في حوار مع قناة ABC الأمريكية اليوم الأحد: "أؤكد مرة أخرى أننا لم نر أي مؤشر على هجوم كيميائي وشيك حاليا، لكننا نتابع الوضع عن كثب".

واتهمت الحكومة الروسية الولايات المتحدة بإنشاء شبكة من 30 مختبرا بيولوجيا في أراضي أوكرانيا تشارك في برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري.

المصدر:يونيوز