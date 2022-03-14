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الرباط تطلق أول رحلة جوية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي

استكمالا لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، دشنت الخطوط الجوية المغربية، اليوم، خط طيران مباشر إلى تل أبيب.
رمز الخبر: ۶۴۳۳۳
تأريخ النشر: 13 March 2022

دشنت الخطوط الجوية المغربية، اليوم الأحد، خط طيران مباشر إلى تل أبيب، بعدما أقلعت من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء طائرة على متنها وفد من 80 شخصا من رجال الأعمال، سيحضرون منتدى اقتصادي بمبادرة وزارة الخارجية بالاحتلال الإسرائيلي، كما سيلتقون نائب وزير الخارجية عيدان رول في زيارة تستمر 3 أيام.

وستعمل الخطوط الجوية المغربية على تنظيم ثلاث رحلات مباشرة بين تل أبيب والدار البيضاء، بحسب قناة "كان" العبرية.

واستقبل الطائرة القادمة من المغرب في مطار "بن غوريون" شرق تل ابيب، مدير مكتب الاتصال المغربي لدى الاحتلال الاسرائيلي عبد الرحيم بيوض.

وقالت مصادر إسرائيلية إن "إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا [المستجد] قد أدت إلى تأخير تدشين هذه الرحلة المباشرة والتي كان من المقرر البدء بها منذ شهر كانون الأول/ديسيمبر الماضي".

وتعتبر هذه خطوة أخرى ضمن تطبيع العلاقات بين الرباط والاحتلال الاسرائيلي منذ إعلان إعادة التطبيع بينهما في نهاية عام 2020.

وأشارت شركة الخطوط الجوية المغربية، في بيان، إلى أن الخط الجديد "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل، التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي".

من جهته، دعا السفير الإسرائيلي في الرباط، دافيد غوفرين، على "تويتر"، "إخوتنا المغاربة لزيارة إسرائيل واكتشاف ثقافتها والوقوف على المكانة الكبيرة التي يحتلها المغرب والمغاربة في قلوب الإسرائيليين".

وأضاف معلقا على ملصق دعائي للرحلات نحو كيان الاحتلال: "يثلج الصدر أن أصادف إعلانا كبيرا على واجهة جدار في الدار البيضاء، لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية باتجاه تل أبيب".

وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020 استئناف التطبيع مع "إسرائيل"، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تطبع مع "إسرائيل"، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات والبحرين والأردن ومصر.

المصدر:يونيوز

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