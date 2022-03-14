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نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي يلتقي بالرئيس الفلسطيني غدا في رام الله

يصل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي هادي عمرو إلى رام الله غداً الاثنين حيث يعقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.
رمز الخبر: ۶۴۳۳۲
تأريخ النشر: 13 March 2022

وقال مصدر بالرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي هادي عمرو يصل رام الله غداً الاثنين وسيلتقي مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء أشتية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ".

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد أعلنت أمس السبت، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية "دليل على أن الحكومة الإسرائيلية تصر على تجاهل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان، وتسعى لتخريب كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم."

وطالبت الرئاسة الفلسطينية في بيان، المجتمع الدولي، "خاصة الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب التي ستجر المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد"، مؤكدة أن "القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وأحيائها خط أحمر لن نقبل المساس به إطلاقًا."

وحذرت من"استغلال سلطات الاحتلال انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الروسية- الأوكرانية لتمرير مشاريع استيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية"، مؤكدة أن هذه القرارات ستسرع تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني قد استقبل في الـ17 من شباط/فبراير الماضي بمقر الرئاسة في مدينة رام الله رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي والوفد المرافق الذي ضم عددا من أعضاء مجلس النواب الأميركي.

المصدر:يونيوز

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