الدفاع تؤكد قصفها مركز تدريب للأجانب في لفوف وقتل 180 من المسلحين وتدمير شحنة من الأسلحة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها قصفت مركز تدريب للأجانب في لفوف وقتلت 180 من "المرتزقة الأجانب" ودمرت مجموعة من الأسلحة. وأعلنت اسقاط الدفاع الجوي الروسي طائرة من طراز "Su-24" و11 طائرة بدون طيار أوكرانية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل نحو 180 من المسلحين الأجانب، إثر استهدافها مراكز تدريب عسكرية ومركز تدريب يافوريف، غربي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب ومجموعة من الأسلحة الأجنبية بضربات على مراكز التدريب في قاعدة التدريب العسكرية في يافوروفسكي" قرب لفوف.

وأضاف في إفادة صحفية مساء اليوم الاحد: "في صباح يوم 13 مارس، هاجمت أسلحة طويلة المدى عالية الدقة مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في قرية ستاريتشي وفي ساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي، وفي هذه المنشآت، نشر نظام كييف نقطة للتدريب والتنسيق القتالي للمرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد العسكريين الروس، وكذلك قاعدة تخزين للأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من دول أجنبية".

وتابع: "نتيجة الضربة، تم قتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب وتدمير شحنة كبيرة من الأسلحة الأجنبية".

وأكمل اللواء كوناشينكوف ان "القضاء على المرتزقة الأجانب الذين وصلوا أوكرانيا سيستمر".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران والدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة من طراز "Su-24" و11 طائرة بدون طيار أوكرانية.

المصدر:يونيوز