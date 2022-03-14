إدانات واسعة لإعدام السعودية 81 معتقلا بينهم اسرى يمنيون

دان اليمنيون إعدامَ السعوديةِ لواحدٍ وثمانينَ معتقلاً في سجونِ المملكةِ بينهم عشراتُ الناشطينَ السلميين وأسرى يمنيون.

واحدٌ وثمانون شخصاً بينهم أسيران يمنيان أقدم النظامُ السعودي على إعدامهم، الأسيران الشهيدان هما (حاكم مطري البطيني) و (حيدر علي الشوذاني).

وأصدرت رابطةُ علماءِ اليمن بياناً أدانت فيه هذه الجريمة، واصفةً إياها بالمخالفةِ الواضحةِ للشريعةِ الإسلاميةِ والأحكام القضائية العادلة ، ومن جهتهم عبّر الناشطون والمواطنون اليمنيون عن غضبِهم الشديد وإدانتِهم لهذه الجريمة.

الإعداماتُ الجماعيةُ التي ينفذها النظامُ السعودي لواحد مجدداً تهزّ الشارعَ اليمني، وتذكّرُ بالمجازرِ التي كانت ترتكبها داعشُ في سوريا والعراق.

المصدر:يونيوز