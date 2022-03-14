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الزاملي يزور وزير الدفاع ويدعو المؤسسة الأمنية لحفظ أمن البلد ومنع التهديدات

زار النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي اليوم وزارة الدفاع والتقى الوزير جمعة عناد سعدون، ودعا المؤسسة الأمنية لحفظ أمن البلد ومنع التهديدات.
رمز الخبر: ۶۴۳۲۵
تأريخ النشر: 13 March 2022

استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، في مكتبه بمقر الوزارة، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي. كما التقى الاخير ايضا رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا التي من شأنها الارتقاء بالمؤسسة العسكرية، لما يتناسب مع دور ومكانة الوزارة في حماية الأمن وسيادة العراق، وفق بيان وزارة الدفاع.

وأعرب الزاملي عن شكره وامتنانه الى أبناء الجيش العراقي، معرباً عن دعم مجلس النواب الكامل في رفد الوزارة بكل ما هو جديد وتقني.

ووفق بيان لمكتبه الاعلامي، فقد دعا الزاملي المؤسسة الأمنية والعسكرية لحفظ أمن العراق ومنع التهديدات الداخلية والخارجية كافة، التي تستهدف ضرب سيادة العراق ومصالحه، وتهدد مستقبل العراقيين وحياتهم.

واكد أنّ "مجلس النواب سيدعم تشريع قانون وزارة الدفاع الذي يحدد مهام وواجبات هذه الوزارة المهمة التي تعنى بحفظ الوطن، وابنائه، ومقدساته".

واضاف البيان انه "تمّ بحث المناصب المهمة في الوزارة وضرورة أن تكون وفق معايير النزاهة والكفاءة المهنية، والابتعاد عن التأثيرات الحزبية والفئوية في هذا الموضوع".

كما شدّد الزاملي على ضرورة إقرار نظام بديل منصف للمراتب العسكرية. وتابع أن "مجلس النواب مساند وبقوة لعمل وزارة الدفاع وسيخصص في الموازنة المقبلة كل ما تحتاجه الوزارة من حيث التسليح والتجهيز والتدريب لتعزيز دورها في المرحلة المقبلة".

المصدر:يونيوز

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