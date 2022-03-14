نشطاء يتداولون فيديو لرئيس الشيشان في دونيتسك إلى جانب القوات المشاركة بالعملية العسكرية

تداول نشطاء على شبكة الانترنت مشاهد للرئيس الشيشاني رمضان قديروف في منطقة العملية الروسية في منطقة دونيتسك الأوكرانية، قبل ان تؤكد لاحقا شبكة التلفزيون الرسمية في جمهورية الشيشان، صحة هذه الفيديوهات.

اكدت شبكة التلفزيون الرسمية في جمهورية الشيشان الروسية، اليوم الأحد، صحة الفيديوهات الدالة على تواجد رئيس الجمهورية رمضان قديروف في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا.

وتظهر اللقطات قادة عسكريين يقدمون تقريرا للرئيس الشيشاني عن سير المعارك الجارية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ويطلعونه على تفاصيل الهجوم المتواصل هناك.

ويتضح من الحديث الذي نشر عبر فيديو تداولته قنوات على شبكة "تيليغرام"، أن قديروف يتواجد على مسافة 7 كم من العاصمة.

وفي الفيديو، يروي قائد شيشاني قصة بسط القوات الروسية السيطرة على إحدى دور الأيتام حيث اتضح أن افراد هيئة الأمن الأوكرانية سحبوا جميع الأطفال إلى كييف قبل ساعات من وصول القوات الروسية إلى المنطقة.

المصدر:يونيوز