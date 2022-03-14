حزب الله: المقاومة ستواصل حماية لبنان من المشاريع العدوانية الأميركية

أكّد عددٌ من مسؤولي حزبِ الله أنَّ المقاومةَ ستواصلُ حمايةَ لبنانَ من المشاريعِ العدوانيةِ والحصارِ الاقتصادي للولاياتِ المتحدة.

وشدد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد خلال لقاء سياسي في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الهرمل، على أن الناس ليسوا مادة انتخابية وخدمتهم واجبة.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أكد في لقاء حواري في بلدة السلطانية الجنوبية أنّ الخطاب المتوتر في الداخل سببه إحباط من راهنوا على تغيير المعادلة في لبنان عبر توجيه الاتهامات إلى المقاومة.

بدوره، أشار عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إلى أنّ المقاومة ستكسر الإرادة الأميركية في لبنان.

موقف الشيخ قاووق جاء خلال ذكرى أسبوع فقيد العلم والجهاد الشيخ عقيل مصطفى زين في بلدة صفد البطيخ الجنوبية.

المصدر:يونيوز