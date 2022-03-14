المدلل يعتبر ان استهداف مقر الموساد رد طبيعي على الجرائم بحق شعوب المنطقة

اعتبر القيادي في الجهاد الاسلامي أحمد المدلل استهداف الحرس الثوري الايراني لمقر الموساد الاسرائيلي في اربيل ليل السبت الاحد، هو رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد الشعبين الإيراني والعراقي.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار، اليوم الاحد، قال المدلل إن "الرد الإيراني على مقرات الموساد في اربيل يأتي في سياق التأكيد أن إيران لا يمكن أن تعطي الحرية للاحتلال الصهيوني لأن يستبيح أراضي العراق، وهذا رد طبيعي على جرائم الموساد ضد الشعب الإيراني والشعب العراقي".

واضاف القيادي في الجهاد "يجب على الاحتلال الصهيوني أن يتوقع الكتير من الردود الإيرانية طالما أن الموساد يتواجد ويستبيح أراضي عربية".