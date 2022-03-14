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رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول توافر المواد البترولية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، "إننا كدولة وحكومة نعمل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، ومن بينها المواد البترولية رغم ارتفاع أسعارها بسبب الأحداث الراهنة".
رمز الخبر: ۶۴۳۱۷
تأريخ النشر: 13 March 2022

موقف مدبولي جاء خلال لقائه امس السبت، مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا؛ لمتابعة موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

وأكد مدبولي أن "الدولة المصرية تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، وما يتعلق منها بأسعار السلع على مستوى العالم."

وأطلع وزير البترول، رئيس الوزراء على "الموقف الحالي لتوافر المواد البترولية، وكذا الموارد المتاحة والاحتياطيات المتوافرة والاحتياجات المستقبلية في ظل ارتفاع الأسعار عالميا."

كما تطرق وزير البترول، خلال اللقاء، إلى نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات" منتدى الاقتصاد والطاقة الأفريقي"، الذي عقد خلال مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية بمشاركة وزراء البترول والطاقة في 11 دولة أفريقية، إضافة إلى مصر، ومسؤولي وزارة الطاقة بالولايات المتحدة ورؤساء عدد من شركات البترول والطاقة العالمية.

وأشار المهندس الملا لتأكيده خلال المنتدى على رؤية مصر الداعمة للقارة الأفريقية في تحقيق تحول متوازن وواقعي في مجال الطاقة، وتأكيد الرئيس المصري التزام مصر بإعطاء دول القارة ورؤيتها في التحول العادل للطاقة أهمية وأولوية قصوى خلال القمة العالمية للمناخ Cop27 التي ستستضيفها مصر.

المصدر:يونيوز

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