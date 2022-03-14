مصادر تكشف رصد نشاط للموساد الاسرائيلي في اربيل يمكن ادراجه في اطار تنفيذ هجمات متوقعة على ايران

وكشفت المصادر انه "تم تعقب معلومات أمنية ترجح تنفيذ اسرائيل خلال الساعات المقبلة هجمات ضد ايران بواسطة طائرات مُسيرة انطلاقا من اقليم كردستان".

واوضحت المصادر انه "تم رصد نشاط للموساد الاسرائيلي في اربيل يمكن ادراجه في اطار تنفيذ هجمات متوقعة على ايران".

واشارت الى ان هذا الامر هو ردا على استهدف الحرس الثوري محطة للموساد الاسرائيلي في اربيل منتصف الليلة الماضية، حيث أسفر الهجوم عن تدمير المحطة ومقتل 3 ضباط وجرح 7 اخرين.

واليوم، اكد الحرس الثوري الايراني استهداف "المركز الاستراتيجي الصهيوني" في اربيل بصواريخ دقيقة.

وجاء في بيان لللعلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، ان "جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، محذرًا "الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة".

وأضاف بيان الحرس: "نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه".

المصدر:يونيوز