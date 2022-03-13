وزير الداخلية ورئيس الأركان يزوران محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على خطة الزيارة الشعبانية

تفقد وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة امس، محافظة كربلاء المقدسة، للاطلاع على آخر الاستعدادات الجارية لتأمين مراسيم الزيارة الشعبانية.

تفقد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، ورئيس أركان الجيش عبد الامير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، امس السبت، محافظة كربلاء المقدسة؛ للاطلاع على آخر الاستعدادات الجارية لتأمين مراسيم الزيارة الشعبانية في الخامس عشر من شعبان.

ووفق بيان لوزارة الدفاع العراقية، فقد "كانت المحطة الاولى للجولة زيارة قيادة عمليات كربلاء المقدسة، وعقد اجتماع أمني موسع، قدم خلاله قائد العمليات إيجازاً مفصلاً عن خطة تأمين الزيارة والقطعات المشاركة بها".

واضاف البيان: بعدها قدم قادة الشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي إيجازاتهم حول مشاركتهم ضمن الخطة التي أعدت من قبل قيادة العمليات والتنسيق بين القوات الأمنية إضافة الى توفير الخدمات للزائرين القادمين صوب المحافظة.

واوضح البيان انه حضر الاجتماع كل من "معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ووكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وأمين سر العمليات لرئاسة اركان الجيش وقائد فرقة القوات الخاصة وقائد محور عمليات الفرات الاوسط (الحشد الشعبي) وقائد فرقة العباس القتالية وقادة الأجهزة الامنية في المحافظة".

هذا ووجه وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، الحضور "بتوخي الحيطة والحذر وتفويت الفرصة على بقايا العصابات الإرهابية، وتكثيف العمل الاستخباري، والقيام بعمليات استباقية والتأكيد على إحكام النهايات السائبة فضلاً عن توفير الخدمات الإنسانية والطبية للزائرين".

وفي ختام الجولة، أدى الوفد مراسم زيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) داعين لحفظ العراق وشعبه وجيشه وباقي القوات الأمنية.

المصدر:يونيوز