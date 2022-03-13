عسكريون روس يقومون بتسليم مساعدات إنسانية للمناطق السكنية في ضواحي كييف

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الأحد، إن العسكريين الروس قاموا بنقل وتسليم أكثر من 40 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة بمقاطعة كييف.

سلم الجنود الروس أكثر من 40 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان حي بوروديانسكي في منطقة كييف.

وتم تسليم المواد الغذائية والحاجات الضرورية إلى سكان البلدات الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي.

وتتضمن المساعدات، بعض المواد الغذائية - الحبوب واللحوم والأسماك المعلبة والحلويات ومنتجات المخابز، وكذلك مياه الشرب المعبأة.

ويواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية والتقدم بالتدريج إلى عمق أراضي أوكرانيا وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز