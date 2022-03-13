مؤتمر لدار الإفتاء في بغداد رفضًا للتطبيع ودعمًا للقضية الفلسطينية

أكد سنّة العراق دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، مشددين على أن التطبيع "مرفوض دستوريًا وقانونيًا".

جاء ذلك في مؤتمر عقدته دار الافتاء العراقية في بغداد رفضًا للتطبيع ودعمًا للقضية الفلسطينية تحت عنوان "أهل السنة مبادئ اسلامية واضحة لا للتطبيع ولا للتقسيم"، أمس السبت، حضره جمع غفير من رجال الدين وعلماء السنة في العراق.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسًيا في الدولة العراقية"، وعبّروا بشكل واضح عن "موقفهم التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

المصدر:يونيوز