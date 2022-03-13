هيئة الأركان: قواتنا تواصل تنفيذ مهام قتالية لاستعادة منطقة تشيرنيهيف

تستمر المعارك في تشيرنيهيف بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، حيث تحاول الأخيرة استعادة السيطرة على المدينة.

ويحاول الجيش الروسي إحكام السيطرة على مدينة تشيرنيهيف والتي تقع على طريق التقدم الروسي نحو كييف، وتبعد 120 كيلومترًا من العاصمة الأوكرانية وتتقاطع مع مسار الهجوم الروسي من الشمال، بعدما سجل خرقًا في الشمال الشرقي انطلاقًا من سومي.

وغادرت آخر قوافل المدنيين، صباح الجمعة، واتجهت طوابير من آلاف السيارات نحو كييف.

ويواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية والتقدم بالتدريج إلى عمق أراضي أوكرانيا وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز