الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 330 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس خلال يومين

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن عناصرها قاموا خلال يومين بتوزيع أكثر من 330 طنًا من المساعدات الإنسانية على سكان دونباس وأوكرانيا.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الاحد: "في يومي 11 و12 آذار/مارس الجاري، قامت 3 قوافل تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، تضم 42 شاحنة بنقل شحنة من المساعدات الإنسانية بوزن إجمالي يزيد عن 330 طنًا إلى أوكرانيا ودونباس، حيث يسود الموقف الأصعب".

ونوّهت الوزارة، بأنه يتم تشكيل هذه القوافل بشكل يومي في مقاطعتي بيلغورود وروستوف على الدون وكذلك في جمهورية القرم.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه المساعدات تتضمن المواد الغذائية ومواد الاستخدام اليومي الضرورية.

وشدّدت في بيانها، على أن هذه العمليات تجري وفقا للتشريعات الدولية الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية، وتقوم وحدات وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي بضمان سلامة حركة هذه القوافل.

ويواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية والتقدم بالتدريج إلى عمق أراضي أوكرانيا وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز