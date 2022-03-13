عمدة كييف: مستعدون للقتال ونواصل تأمين خروج المدنيين من المدينة

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، استعداد أبناء العاصمة للقتال في المعارك الجارية للدفاع عن المدينة.

وأضاف كليتشكوأن القوات الاوكرانية تواصل إقامة نقاط تفتيش ودوريات، لإنشاء احتياطات من المنتجات والمواد الأساسية، وتوفير البنية التحتية الحيوية للمدينة.

وأكد مواصلة عمليات إجلاء المدنيين من العاصمة، ممن يريدون مغادرة كييف حيث يتم إرسالهم بالقطارات إلى غرب أوكرانيا.

ويواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية والتقدم بالتدريج إلى عمق أراضي أوكرانيا وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز