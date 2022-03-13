الجيش يعلن إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ما يقرب من 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية اليوم الأحد، إنه "منذ بدء العملية العسكرية تم إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل".

وأضاف اللواء كوناشينكوف أنه تم تدمير 99 طائرة و128 طائرة بدون طيار و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى و121 نظام إطلاق صواريخ متعدد و443 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و991 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

كما أعلن عن تقدم للقوات الروسية، قائلاً: "تقدمت وحدات القوات المسلحة الروسية لمسافة تصل إلى 14 كيلومترًا في يوم واحد. وأثناء العمليات الهجومية، تمت السيطرة على المناطق الجنوبية من مناطق بلاجوداتنوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكوي، السكنية".

وتابع أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تمكنت من السيطرة الكاملة على منطقة بوروفسكوي، وتحصنت في المناطق الشمالية من مدينة بوباسنايا. وفي سيفيرودونتسك، قامت الوحدات بإغلاق الأجزاء الشرقية والجنوبية من المدينة.

الى ذلك، أكد كوناشينكوف أن "النازيين الجدد من كتيبة "أيدار" في قرية نيكولسكي احتجزوا حوالي 300 راهب ومدني كرهائن على أراضي دير المقدس الأرثوذكسي نيكولو فاسيليفسكي، وأن الرهائن لم تصب بأذى أثناء تحرير القوات الروسية نيكولسكي".

ويواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية والتقدم بالتدريج إلى عمق أراضي أوكرانيا وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز